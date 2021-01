Asporto | impianti sci | scuola | ecco cosa prevede la bozza del nuovo Dpcm LE MISURE

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il provvedimento sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo. Da lunedì 18 gli istituti superiori tornano in presenza al 50%. Per bar e attività che vendono bevande e alcolici scatta il divieto dialle 18. Musei aperti nelle zone gialle.sciistici chiusi fino al 15 febbraio. Anche nelle aree rosse sì alla visite di due persone nell’ambito del territorio comunale

Nuovo Dpcm. Ecco la bozza del nuovo provvedimento che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Dai bar agli spostamenti, dalle scuole agli impianti di sci. Ecco tutte le misure che saranno ...La bozza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio e in vigore fino a marzo: attesa per le decisioni sulla Sicilia zona rossa ...