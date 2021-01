Ascolti TV | Mercoledì 13 gennaio 2021. Vince Juve-Genoa (18.9%), Made in Italy parte dal 13.7%. Record per i programmi d’informazione de La7 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Morata Nella serata di ieri, Mercoledì 13 gennaio 2021, su Rai1 la partita di Coppa Italia Juventus-Genoa ha conquistato 4.865.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 la prima puntata di Made in Italy ha incollato davanti al video 3.249.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 La ragazza dei tulipani ha interessato 1.154.000 spettatori (5%). Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 1.666.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è scelto da 2.195.000 spettatori con il 9.7% (presentazione a 1.853.000 e il 6.8%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.057.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo ha registrato 1.335.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Io prima di te segna 665.000 spettatori (2.7%). ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Morata Nella serata di ieri,13, su Rai1 la partita di Coppa Italiantus-ha conquistato 4.865.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 la prima puntata diinha incollato davanti al video 3.249.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 La ragazza dei tulipani ha interessato 1.154.000 spettatori (5%). Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 1.666.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è scelto da 2.195.000 spettatori con il 9.7% (presentazione a 1.853.000 e il 6.8%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.057.000 spettatori (4.6%). Su La7 Speciale TgLa7 – Crisi di Governo ha registrato 1.335.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 Io prima di te segna 665.000 spettatori (2.7%). ...

