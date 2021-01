Arresti per usura a Benevento, Maglione: “La malavita è fin troppo attiva nel Sannio” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Nel ringraziare per l’operato la Procura di Benevento, la Squadra Mobile e tutti coloro che hanno contribuito all’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone per il reato di usura, invito tutti a riflettere su come il Sannio – troppo spesso – sia campo d’azione per la criminalità organizzata”. Così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. “Basandosi solo su dati statistici – prosegue il deputato – si traccia spesso l’immagine del Sannio come di un’isola felice, e invece – come purtroppo dimostrano gli Arresti odierni – non è così. Ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia. Alle autorità competenti spetta il compito di perseguire legalmente chi commette reati e ai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Nel ringraziare per l’operato la Procura di, la Squadra Mobile e tutti coloro che hanno contribuito all’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone per il reato di, invito tutti a riflettere su come ilspesso – sia campo d’azione per la criminalità organizzata”. Così in una nota il deputato M5S Pasquale. “Basandosi solo su dati statistici – prosegue il deputato – si traccia spesso l’immagine delcome di un’isola felice, e invece – come purdimostrano gliodierni – non è così. Ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia. Alle autorità competenti spetta il compito di perseguire legalmente chi commette reati e ai ...

A Caianello (Caserta) i carabinieri della stazione di Vairano Scalo hanno proceduto all’arresto, per furto, di due donne, M.V., 31 anno, e M.C., di 28, ...

