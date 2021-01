Armie Hammer rompe il silenzio dopo le accuse di cannibalismo (e lascia il ruolo di un film) (Di giovedì 14 gennaio 2021) Armie Hammer rompe il silenzio sulle recenti accuse che lo vedono attore di atti di cannibalismo e di vampirismo dopo alcune chat emerse in cui lo stesso pareva ammettesse di essere dedito a tali pratiche. Non solo, il DailyMail ha pubblicato un video in cui il protagonista di Chiamami col tuo nome lecca dalla mano di un uomo una polvere misteriosa che molti hanno identificato con una sostanza stupefacente. Ora, Armie Hammer, a fronte delle accuse mossegli e del dirompente clangore mediatico che ne è risultato, ha deciso di non partire più per la Repubblica Dominicana dove avrebbe dovuto girare il film Shotgun Wedding al fianco di Jennifer Lopez. Un portavoce della produzione ... Leggi su trendit (Di giovedì 14 gennaio 2021)ilsulle recentiche lo vedono attore di atti die di vampirismoalcune chat emerse in cui lo stesso pareva ammettesse di essere dedito a tali pratiche. Non solo, il DailyMail ha pubblicato un video in cui il protagonista di Chiamami col tuo nome lecca dalla mano di un uomo una polvere misteriosa che molti hanno identificato con una sostanza stupefacente. Ora,, a fronte dellemossegli e del dinte clangore mediatico che ne è risultato, ha deciso di non partire più per la Repubblica Dominicana dove avrebbe dovuto girare ilShotgun Wedding al fianco di Jennifer Lopez. Un portavoce della produzione ...

