Armie Hammer e le chat sul cannibalismo | l’attore rompe il silenzio | ecco le sue parole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021)si prende una pausa dal set. Dopo l’improvviso scandalo nato attorno alle sue presuntechoc a sfondo sessuale, il 34enne attore californiano ha deciso di non iniziare le riprese di Shotgun Wedding, una commedia d’azione con Jennifer Lopez targata Lionsgate.si è pronunciato dopo circa 48 ore l’apparizione sui social di alcuni suoi messaggi privati spediti a una donna contenti ardite fantasie sessuali e pulsioni figurativamente cannibali. È stata Variety ad ospitare le sue. “Non sto rispondendo a queste ca***** di insinuazioni, ma dopo gli attacchi feroci e capziosi compiuti online contro di me non posso ora, in buona coscienza, lasciare i miei figli per quattro mesi per girare un film nella Repubblica Dominicana. Lionsgate mi sta sostenendo in questa decisione e sono ...