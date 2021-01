Arcuri: «Spero che la Roma vinca il derby». Lotito: «Mi auguro abbia altre priorità» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa di oggi, il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha trovato il tempo di commentare il derby tra Roma e Lazio in programma in campionato. Il commissario si è schierato per la vittoria della Roma, scatenando la reazione di Lotito. Arcuri ha detto: «Mi auguro che la Roma vinca il derby». Gli hanno chiesto, allora, se preferisca un successo domani o la risoluzione della crisi. Questa la sua risposta: «Il derby è tra 25 ore, mentre per la seconda ci vorrà un po’ di più. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera, così come in futuro». Ad Arcuri ha risposto il patron della Lazio, Claudio Lotito, che ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel corso della conferenza stampa di oggi, il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico, ha trovato il tempo di commentare iltrae Lazio in programma in campionato. Il commissario si è schierato per la vittoria della, scatenando la reazione diha detto: «Miche lail». Gli hanno chiesto, allora, se preferisca un successo domani o la risoluzione della crisi. Questa la sua risposta: «Ilè tra 25 ore, mentre per la seconda ci vorrà un po’ di più. Speriamo che il nostro umore sia buono domani sera, così come in futuro». Adha risposto il patron della Lazio, Claudio, che ...

