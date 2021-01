Approvato il nuovo decreto, le regole dal 16 gennaio. Sardegna sul filo della zona arancione (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Visited 561 times, 561 visits today) Notizie Simili: Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Presentato il programma della Lista civica Tempio… I fatti più importanti e le ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Visited 561 times, 561 visits today) Notizie Simili: Dai parenti agli spostamenti, tutte le risposte ai… Presentato il programmaLista civica Tempio… I fatti più importanti e le ...

TgLa7 : ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga an… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Dpcm, stato d'emergenza fino ad aprile #ANSA - sole24ore : ?? Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca». Ecco le principali novità intr… - Snoopy16466 : RT @TgLa7: ??Il Consiglio dei ministri ha approvato nuovo decreto legge con le misure per il contrasto al #Covid che proroga anche lo #stato… - CronacheMc : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al provvedimento valido fino al 16 marzo, istituita anche un'area... -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato nuovo Speranza: 'Virus in espansione'. Approvato il nuovo Dpcm - Salute & Benessere Agenzia ANSA Il nuovo dpcm del 13 gennaio è stato emanato: continuano i divieti e arriva la novità della zona bianca

Il consiglio dei ministri convocato mercoledì sera alle 21,30 in piena crisi politica, ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare d ...

Cdm approva nuovo decreto-legge: restrizioni confermate, ma arriva la 'zona bianca'

Approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo decreto-legge per il contenimento del Covid, c'è anche l'istituzione della 'zona bianca', miraggio a cui le attività di gioco guardano con speranza.

Il consiglio dei ministri convocato mercoledì sera alle 21,30 in piena crisi politica, ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare d ...Approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo decreto-legge per il contenimento del Covid, c'è anche l'istituzione della 'zona bianca', miraggio a cui le attività di gioco guardano con speranza.