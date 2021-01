Antonella Elia al centro della polemica per le sue affermazioni: “Non hai avuto un tumore” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante l’ultimo appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia, Antonella Elia ha fatto alcune dichiarazioni che ora sono polemica. Nel corso della puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in uno dei consueti appuntamenti, precisamente l’11 gennaio, durante l’acceso confronto che l’ha vista contrapposta a Samantha De Grenet, Antonella Elia ha confessato di aver avuto un tumore. La notizia ha fatto subito il giro del web e, nonostante le molteplici critiche che la donna avesse ricevuto precedentemente per il modo in cui aveva trattato la De Grenet che ne aveva risentito proprio in virtù della malattia che sta combattendo, si erano diffusi messaggi di vicinanza alla showgirl. Giunge però in modo inaspettato in ... Leggi su instanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante l’ultimo appuntamento settimanale con la casa più spiata d’Italia,ha fatto alcune dichiarazioni che ora sono. Nel corsopuntata del reality show condotto da Alfonso Signorini in uno dei consueti appuntamenti, precisamente l’11 gennaio, durante l’acceso confronto che l’ha vista contrapposta a Samantha De Grenet,ha confessato di averun. La notizia ha fatto subito il giro del web e, nonostante le molteplici critiche che la donna avesse ricevuto precedentemente per il modo in cui aveva trattato la De Grenet che ne aveva risentito proprio in virtùmalattia che sta combattendo, si erano diffusi messaggi di vicinanza alla showgirl. Giunge però in modo inaspettato in ...

CappellettiEri : RT @noemi29223769: Blocchi che desidero lunedì *enock vs Cecilia per la cosa del razzismo *francesco vs Cecilia per la zero sensibilità c… - ungarospinato_ : RT @noemi29223769: Blocchi che desidero lunedì *enock vs Cecilia per la cosa del razzismo *francesco vs Cecilia per la zero sensibilità c… - CotugnoDesiree : RT @noemi29223769: Blocchi che desidero lunedì *enock vs Cecilia per la cosa del razzismo *francesco vs Cecilia per la zero sensibilità c… - jikookinlve : ho un sogno: lunedì in puntata antonella elia asfalta cecilia capriotti #tzvip - jikookinlve : RT @noemi29223769: Blocchi che desidero lunedì *enock vs Cecilia per la cosa del razzismo *francesco vs Cecilia per la zero sensibilità c… -