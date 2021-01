Anticipazioni Uomini e Donne oggi: ritorno di una coppia in dolce attesa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anticipazioni Uomini e Donne 14 gennaio: il ritorno di un’amatissima coppia in dolce attesa e una clamorosa eliminazione. Clamorose Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 14 gennaio. Maria De Filippi tornerà ad occuparsi dei protagonisti del trono over, ma anche dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, sempre più vicini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 gennaio 2021)14 gennaio: ildi un’amatissimaine una clamorosa eliminazione. Clamorosedella puntata diin onda, giovedì 14 gennaio. Maria De Filippi tornerà ad occuparsi dei protagonisti del trono over, ma anche dei tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, sempre più vicini L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

