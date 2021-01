Anticipazioni Beautiful di domenica 17 gennaio 2021, Thomas e Hope diventano co-genitori? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Hope deciderà di andare a trovare Thomas e, dopo aver passato un po’ di tempo con Douglas, la Logan avanzerà una proposta al Forrester una volta rimasti soli. Ma ciò che creerà maggiore scalpore durante la puntata di Beautiful di domenica 17 gennaio 2021, sarà proprio la reazione e la risposta del giovane stilista. Scopriamola insieme. Anteprima puntata Beautiful, Hope e Brooke parlano del gesto della Logan con Ridge Durante la puntata di Beautiful di domenica 17 gennaio 2021, Brooke si renderà conto di aver commesso un errore a togliersi la fede e lo confiderà a Hope. La ragazza si ricorderà di aver fatto una cosa simile con Liam un po’ di tempo fa. Visto il discorso, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021)deciderà di andare a trovaree, dopo aver passato un po’ di tempo con Douglas, la Logan avanzerà una proposta al Forrester una volta rimasti soli. Ma ciò che creerà maggiore scalpore durante la puntata didi17, sarà proprio la reazione e la risposta del giovane stilista. Scopriamola insieme. Anteprima puntatae Brooke parlano del gesto della Logan con Ridge Durante la puntata didi17, Brooke si renderà conto di aver commesso un errore a togliersi la fede e lo confiderà a. La ragazza si ricorderà di aver fatto una cosa simile con Liam un po’ di tempo fa. Visto il discorso, ...

