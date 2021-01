Anna Falchi: “Se la Lazio vince il derby pronta a mettermi solo la mascherina” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bAnnare l’immagine metterò una mascherona. Speriamo che la Lazio riesca a vincere, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo”. Anna Falchi annuncia che poserà senza veli in caso di vittoria della Lazio nel derby con la Roma, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico. “Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara è una partita diversa, spero di vedere la rabbia giusta in campo – ha ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Che cosa sono disposta a fare se lasse il? Sonoa vestirmicon unae nel caso in cui i social dovessero bre l’immagine metterò una mascherona. Speriamo che lariesca are, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi conmolto Caicedo con la sua zona Caicedo”.annuncia che poserà senza veli in caso di vittoria dellanelcon la Roma, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico. “Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara è una partita diversa, spero di vedere la rabbia giusta in campo – ha ...

“Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bannare l’immagine metterò una mascherona. Speriamo ch ...

