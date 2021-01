Anna Falchi infiamma il derby: “vince la Lazio? Pronta ad indossare solo la mascherina” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Adesso tutti gli appassionati sperano in una vittoria della Lazio nel derby di campionato contro la Roma, la promessa di Anna Falchi è veramente bollente. Si avvicina la 18esima giornata del campionato di Serie A e si apre con il botto, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi importanti di classifica, i giallorossi addirittura puntano lo scudetto mentre i biancocelesti guardano con attenzione la zona Champions League. Lazio-Roma, la proposta hot di Anna Falchi Foto InstagramAnna Falchi ha lanciato una proposta hot in caso di vittoria della Lazio nel derby, come riferito ai microfoni di Radiosei. “Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Adesso tutti gli appassionati sperano in una vittoria dellaneldi campionato contro la Roma, la promessa diè veramente bollente. Si avvicina la 18esima giornata del campionato di Serie A e si apre con il botto, si affrontano due squadre in lotta per obiettivi importanti di classifica, i giallorossi addirittura puntano lo scudetto mentre i biancocelesti guardano con attenzione la zona Champions League.-Roma, la proposta hot diFoto Instagramha lanciato una proposta hot in caso di vittoria dellanel, come riferito ai microfoni di Radiosei. “Che cosa sono disposta a fare se lasse ...

Anna Falchi è sempre più scatenata in vista del derby tra Lazio e Roma, la promessa sexy in caso di successo della squadra biancoceleste ...

Anna Falchi sul derby: “Temo Mkhitaryan. Se vincesse la Lazio? Ecco cosa farei…”

ANNA FALCHI LAZIO ROMA – Ci siamo quasi, domani si gioca il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Lo Stadio Olimpico si prepara ad ospitare il big match alle 20.45. In vista della partita, Anna Falch ...

Anna Falchi è sempre più scatenata in vista del derby tra Lazio e Roma, la promessa sexy in caso di successo della squadra biancoceleste ...ANNA FALCHI LAZIO ROMA – Ci siamo quasi, domani si gioca il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Lo Stadio Olimpico si prepara ad ospitare il big match alle 20.45. In vista della partita, Anna Falch ...