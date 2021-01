Anna Falchi annuncia: “Se la Lazio vince il derby pronta a indossare solo una mascherina” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervenuta ai microfoni di Radiosei, Anna Falchi, nota attrice e grande tifosa della Lazio, ha detto cosa farà nel caso in cui la sua squadra del cuore dovesse vincere il derby con la Roma domani sera: "Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina (ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bAnnare l'immagine metterò una mascherona. Speriamo che la Lazio riesca a vincere, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi convince molto Caicedo con la sua zona Caicedo.Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara ... Leggi su golssip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervenuta ai microfoni di Radiosei,, nota attrice e grande tifosa della, ha detto cosa farà nel caso in cui la sua squadra del cuore dovessere ilcon la Roma domani sera: "Che cosa sono disposta a fare se lasse il? Sonoa vestirmicon una(ride, ndr) e nel caso in cui i social dovessero bre l'immagine metterò una mascherona. Speriamo che lariesca are, non sarà facile. Partiamo ad armi pari, a noi mancherà Correa, ma mi conmolto Caicedo con la sua zona Caicedo.Siamo attardati in classifica, vogliamo la terza vittoria consecutiva, questa gara ...

Fantacalcio : Lazio, Anna Falchi sul derby: 'Se vinciamo indosserò solo la mascherina' - laziolibera : Anna Falchi: “La Lazio vince il derby? Indosso solo una mascherina…” - sportli26181512 : Anna Falchi: “La #Lazio vince il derby? Indosso solo una mascherina…”: L’attrice e showgirl fa la promessa in caso… - matteoduranti10 : RT @marcogiovannig1: ANNA FALCHI in collegamento a 'QDL': Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestir… - marcogiovannig1 : ANNA FALCHI in collegamento a 'QDL': Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a ves… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Falchi Lazio, Anna Falchi: "Derby? In caso di vittoria pronta a indossare solo la mascherina" La Lazio Siamo Noi Lazio, Anna Falchi sul derby: "Se vinciamo indosserò solo la mascherina"

La promessa di Anna Falchi “Cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bannare ...

Anna Falchi: “La Lazio vince il derby? Indosso solo una mascherina…”

L’attrice e showgirl fa la promessa in caso di vittoria dei biancocelesti di Inzaghi: “Della Roma temo Mkhitaryan” ...

La promessa di Anna Falchi “Cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina e nel caso in cui i social dovessero bannare ...L’attrice e showgirl fa la promessa in caso di vittoria dei biancocelesti di Inzaghi: “Della Roma temo Mkhitaryan” ...