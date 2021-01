Animali | 2 embrioni di rinoceronte bianco creati a Cremona contro estinzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Sono statia Natale due nuovididel Nord, un successo ottenuto in Italia e che rappresenta un passo avanti nella lotta all'di questi. Una sfida che impegna un consorzio internazionale di scienziati e conservazionisti, al lavoro sul progetto 'BioRescue' con tecnologie avanzate di riproduzione assistita. I due nuovisono i primi dell'anno a causa delle difficoltà della pandemia. Nel 2019 ne erano statitre. Il 13 dicembre scorso il team internazionale - del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-Izw, Germania), Safari Park Dv?r Králové (Repubblica Ceca), Kenya Wildlife Service e Ol Pejeta Conservancy (Kenya) - ha effettuato con ...