Amici 20 | busta rossa per Martina che scoppia a piangere

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel daytime di oggi, giovedì 14 gennaio 2021, di20 andato in onda alle ore 16:10 su Canale Cinque subito dopo il dating show ‘Uomini e Donne’, abbiamo assistito alle vicende che riguardano due ballerine della squadra di Lorella Cuccarini. Stiamo parlando di Rosa e. Quest’ultima, nello specifico, si è vista recapitare in sala relax una. Come sappiamo, il contenuto non fa mai ben sperare. Anche questa volta, infatti, è andata così. La coreografa Veronica Pepaprini ha deciso di mettere in sfidacontro Erica. Appresa la notizia, la concorrente del talent show, èta ae ha chiesto anche di sfogarsi con la propria coach. Le lacrime non sono mai belle, soprattutto sul viso di una giovane donna. Il gioco, però, funziona così. ...