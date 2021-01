Amici 20 | Arisa vuole annullare la sfida di Arianna | caos tra i concorrenti

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L’insegnante di canto ha voluto fare una proposta alla redazione per salvare. Ma gli altrinon l’hanno presa bene.20:ladiin casa Nel daytime di mercoledì 13 gennaio di20ha fatto una richiesta alla produzione. Come sapete gli autori hanno trovato la casa in cui vivono iin pessime condizioni settimane fa e per questo hanno dato ai ragazzi un provvedimento disciplinare: tre di loro dovevano andare in. I ragazzi hanno individuato tre nomi: Rosa, Riccardo e. Rosa ha vinto la, Riccardo, invece, è stato eliminato. Quella di ...