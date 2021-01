Amazon potrebbe trasmettere anche la Serie A oltre alla Champions League (Di giovedì 14 gennaio 2021) Amazon pare sia interessata a scendere in campo e divenire uno dei principali protagonisti del mondo del pallone. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 14 gennaio 2021)pare sia interessata a scendere in campo e divenire uno dei principali protagonisti del mondo del pallone. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

reportrai3 : Dove lo streamer è l’editore del futuro? Per ora si tratta perlopiù di giochi, ma visto che le piattaforme sono in… - TuttoAndroid : Amazon potrebbe trasmettere anche la Serie A oltre alla Champions League #amazon - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Amazon punta ai diritti TV della Serie A, Bezos pronto a sborsare più d… - domenickodg : @forzagranata1 @sportface2016 Vero, ma -ti ripeto- non resta che aspettare. Amazon potrebbe benissimo rivendere i… - naqern : @gustomela Potrebbe darsi. O magari si tratta di prodotti non venduti direttamente da Amazon, che quindi non devono… -