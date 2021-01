Amadeus svela il suo Sanremo: “Quest’anno ‘prima gli italiani’, sosteniamo i nostri lavoratori” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Privilegiare la partecipazione di ospiti italiani e pubblico in presenza: è la ricetta del Festival di Sanremo che Amadeus vorrebbe per l’edizione del 2021. Ne ha parlato a Rtl 102.5 sottolineando l’importanza di rilanciare il comparto dello spettacolo nazionale in un periodo tragico per musica, teatro, cinema, di fatto azzerati dalle misure restrittive varate dal governo. «Ci sono persone disoccupate da mesi, entourage di artisti che non lavorano: vorrei pensare a loro», ha spiegato il conduttore e direttore artistico del Festival. Nel Sanremo pensato da Amadeus la precedenza va agli italiani Prima gli italiani, quindi. Quest’anno non sarà sufficiente porre l’intrattenimento fine a sé stesso come unico obiettivo della kermesse: occorre «sostenere la rinascita di tutto il settore». Gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen – Privilegiare la partecipazione di ospiti italiani e pubblico in presenza: è la ricetta del Festival dichevorrebbe per l’edizione del 2021. Ne ha parlato a Rtl 102.5 sottolineando l’importanza di rilanciare il comparto dello spettacolo nazionale in un periodo tragico per musica, teatro, cinema, di fatto azzerati dalle misure restrittive varate dal governo. «Ci sono persone disoccupate da mesi, entourage di artisti che non lavorano: vorrei pensare a loro», ha spiegato il conduttore e direttore artistico del Festival. Nelpensato dala precedenza va agli italiani Prima gli italiani, quindi.non sarà sufficiente porre l’intrattenimento fine a sé stesso come unico obiettivo della kermesse: occorre «sostenere la rinascita di tutto il settore». Gli ...

