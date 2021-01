Amadeus: "Lavoriamo a una 'bolla' per il pubblico. Voglio un Sanremo normale e rispettoso delle norme" (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Sanremo non si può fare senza pubblico in un Ariston vuoto”. È questo il diktat di Amadeus in vista dell’edizione 2021 del Festival. Ai microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico della kermesse ha parlato dell’eventuale rinvio della prima serata: “Noi stiamo lavorando per il 2 marzo. Per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo esser in grado di dare al pubblico un Festival assolutamente con tutte le regole sanitarie perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio. Dobbiamo lavorare tutti insieme con la Rai, con i tecnici affinché tutti siano in sicurezza ma il festival sia il più normale possibile”. Amadeus ha confermato anche l’ipotesi di avere un pubblico di 500 spettatori, sempre gli stessi per ogni serata, che saranno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) “non si può fare senzain un Ariston vuoto”. È questo il diktat diin vista dell’edizione 2021 del Festival. Ai microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico della kermesse ha parlato dell’eventuale rinvio della prima serata: “Noi stiamo lavorando per il 2 marzo. Per me la data deve essere dal 2 al 6 marzo, dobbiamo esser in grado di dare alun Festival assolutamente con tutte le regole sanitarie perché la salute è la cosa più importante e nessuno deve essere messo a rischio. Dobbiamo lavorare tutti insieme con la Rai, con i tecnici affinché tutti siano in sicurezza ma il festival sia il piùpossibile”.ha confermato anche l’ipotesi di avere undi 500 spettatori, sempre gli stessi per ogni serata, che saranno ...

