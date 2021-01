Alzheimer | sentenza storica | l' assistenza sanitaria ai malati è gratuita

(Di giovedì 14 gennaio 2021) L'per idideve essere. Lo stabilisce unadel Tribunale di Firenze che ha deliberato in merito al ricorso della nipote di una persona affetta ...

Firenze, 14 gennaio 2021 - L’assistenza sanitaria per i malati di Alzheimer deve essere gratuita. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Firenze che ha deliberato in merito al ricorso della nipot ...Il caso di una paziente ricoverata in una Rsa: la nipote ha fatto ricorso contro un decreto ingiuntivo e ha vinto la causa ...