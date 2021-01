Alpine sarà un brand 100% elettrico e produrrà un' auto con Lotus

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) -ha annunciato i suoi progetti di crescita a lungo termine comededicato allesportive. Le attività diCars, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing saranno riunite in un'unica entità sotto il marchio. Messe tutte insieme queste attività portanoin un'altra dimensione e pongono le basi per unmobilistico "di nuova generazione" creatore di valore e destinato ai clienti più esigenti ed appassionati.farà leva sulle dimensioni e sui mezzi del gruppo Renault e dell'Alleanza RNM, tra cui le tecnologie, come la piattaforma nativa EV dell'Alleanza, l'impronta industriale mondiale ed il potere d'acquisto per garantire una competitività dei costi ottimale, la ...