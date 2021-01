Allerta alimentare, frammenti di vetro nel sugo alle verdure biologico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di alcune confezioni di sugo alle verdure biologico a marchio Carrefour Bio per la possibile presenza di frammenti di vetro. Il prodotto in questione è stato distribuito in vasetti di vetro da 350 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/10/2022 e i lotti corrispondenti alle ore di produzione comprese tra 13:20 e 13:40. Il sugo alle verdure richiamato è stato prodotto per GS Spa da Arc en Ciel Soc. Agr. Coop. nello stabilimento di via Roma 108 a Cafasse, nella città metropolitana di Torino. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti di non ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alfie Borromeo Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di alcune confezioni dia marchio Carrefour Bio per la possibile presenza didi. Il prodotto in questione è stato distribuito in vasetti dida 350 grammi, con il termine minimo di conservazione (Tmc) 26/10/2022 e i lotti corrispondentiore di produzione comprese tra 13:20 e 13:40. Ilrichiamato è stato prodotto per GS Spa da Arc en Ciel Soc. Agr. Coop. nello stabilimento di via Roma 108 a Cafasse, nella città metropolitana di Torino. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti di non ...

zazoomblog : Allerta alimentare per semi di sesamo: i rischi - #Allerta #alimentare #sesamo: #rischi - zazoomblog : Allerta alimentare per semi di sesamo: i rischi - #Allerta #alimentare #sesamo: #rischi - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare richiamo per #Sesamo Semi Clip Sachet Ubena. Rischio per presenza #ossidodietilene… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Richiamo per rischio chimico di semi di sesamo, l’allerta del ministero della Salute Fanpage.it Frammenti di vetro nel sugo alle verdure di Carrefour Bio, ministero annuncia richiamo

Nuova allerta alimentare sul sito del ministero della Salute: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del “Sugo alle verdure ...

Cina, i sostituti vegetali delle uova di Eat Just sbarcano in una delle più grandi catene di fast food del Paese

I sostituti delle uova a base vegetale, realizzati con i fagioli verdi mung (detti anche soia verde) dell’azienda californiana Eat Just arrivati in Cina nel 2019, adesso fanno parte dei menu proposti ...

Nuova allerta alimentare sul sito del ministero della Salute: questa volta è stato ritirato dal commercio un lotto del “Sugo alle verdure ...I sostituti delle uova a base vegetale, realizzati con i fagioli verdi mung (detti anche soia verde) dell’azienda californiana Eat Just arrivati in Cina nel 2019, adesso fanno parte dei menu proposti ...