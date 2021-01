Alex Zanardi oggi: comunica con i familiari (Di giovedì 14 gennaio 2021) Alex Zanardi, secondo quanto ha raccontato la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha ripreso a comunicare con i suoi familiari. Non è chiaro se a gesti o addiritura parlando. La notizia riportata dal Messaggero: Alex Zanardi è tornato a comunicare con la famiglia. Lo ha reso noto la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che lo ha seguito da settembre a dicembre nella riabilitazione, mentre ora il campione paralimpico è ricoverato a Padova per stare più vicino a casa. Secondo la ricostruzione della dottoressa, Zanardi avrebbe scambiato gesti, forse anche alcune parole, con i familiari, ma questa situazione risalirebbe a prima di Natale. Ora l’Ospedale di Padova non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021), secondo quanto ha raccontato la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, ha ripreso are con i suoi. Non è chiaro se a gesti o addiritura parlando. La notizia riportata dal Messaggero:è tornato are con la famiglia. Lo ha reso noto la neuropsicologa Federica Alemanno dell’Ospedale San Raffaele di Milano, che lo ha seguito da settembre a dicembre nella riabilitazione, mentre ora il campione paralimpico è ricoverato a Padova per stare più vicino a casa. Secondo la ricostruzione della dottoressa,avrebbe scambiato gesti, forse anche alcune parole, con i, ma questa situazione risalirebbe a prima di Natale. Ora l’Ospedale di Padova non ...

