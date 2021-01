«Alcuni virologi del Cts dovevano essere presi a pedate nel c**o»: la sfuriata del deputato di Fratelli d’Italia (che poi si scusa) – Il video (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrea Delmastro Delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia, è stato protagonista di un intervento alla Camera piuttosto scomposto dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle nuove misure per affrontare l’emergenza Coronavirus. «Alcuni dei virologi e dei medici che lei ha tenuto nel Cts, a gennaio sarebbero dovuti andare in Europa, ma non ci sono andati perché loro non aprono le mail. Questa è la scusa ufficiale. Quei medici dovevano essere presi a pedate nel c**o, altro che essere mantenuti all’interno del Cts». Il deputato è stato immediatamente richiamato all’ordine dalla presidente di turno dell’Aula di Montecitorio, ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) Andrea Delmastro Delle Vedove,di, è stato protagonista di un intervento alla Camera piuttosto scomposto dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulle nuove misure per affrontare l’emergenza Coronavirus. «deie dei medici che lei ha tenuto nel Cts, a gennaio sarebbero dovuti andare in Europa, ma non ci sono andati perché loro non aprono le mail. Questa è laufficiale. Quei medicinel, altro chemantenuti all’interno del Cts». Ilè stato immediatamente richiamato all’ordine dalladente di turno dell’Aula di Montecitorio, ...

