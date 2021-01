Alba Berlino-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) oggi, giovedì 14 gennaio, andrà in scena il match tra l’Alba Berlino e l’Olimpia Milano, valido per la ventesima giornata della Euroleague 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Torna in campo oggi l’Olimpia Milano dopo il back to back spagnolo di Madrid e al Forum contro il Valencia. Tornano in campo i ragazzi di Ettore Messina e lo fanno sul campo dell’Alba Berlino in un match dove Datome e compagni cercano le conferme più importanti per allungare la striscia vincente e consolidare il proprio posto nella top 8 europea. Avversaria di ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021), giovedì 14 gennaio, andrà in scena il match tra l’e l’, valido per la ventesima giornata della Euroleague 2020-di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. Torna in campol’dopo il back to back spagnolo di Madrid e al Forum contro il Valencia. Tornano in campo i ragazzi di Ettore Messina e lo fanno sul campo dell’in un match dove Datome e compagni cercano le conferme più importanti per allungare la striscia vincente e consolidare il proprio posto nella top 8 europea. Avversaria di ...

