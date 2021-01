Al via i lavori del secondo lotto del centro piacentiniano: si parte da piazza Cavour (Di giovedì 14 gennaio 2021) secondo lotto del piano per la riqualificazione del centro di Bergamo, si parte: per l’inizio del mese di febbraio, infatti, avranno inizio i lavori per la ridefinizione degli spazi della seconda parte dell’intervento voluto dall’Amministrazione e che riguarderanno lo spazio compreso tra piazza Cavour e il Sentierone, davanti al Teatro Donizetti. “Il progetto approvato, – commenta Francesco Valesini, Assessore alla riqualificazione urbana – esito di un confronto positivo e continuo con la Soprintendenza, conferma i presupposti della proposta di concorso, con un significativo incremento dell’aree verdi e una riqualificazione delle parti pavimentate quanto mai necessaria. Un intervento che nel suo insieme contribuirà a valorizzare in modo significativo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 gennaio 2021)del piano per la riqualificazione deldi Bergamo, si: per l’inizio del mese di febbraio, infatti, avranno inizio iper la ridefinizione degli spazi della secondadell’intervento voluto dall’Amministrazione e che riguarderanno lo spazio compreso trae il Sentierone, davanti al Teatro Donizetti. “Il progetto approvato, – commenta Francesco Valesini, Assessore alla riqualificazione urbana – esito di un confronto positivo e continuo con la Soprintendenza, conferma i presupposti della proposta di concorso, con un significativo incremento dell’aree verdi e una riqualificazione delle parti pavimentate quanto mai necessaria. Un intervento che nel suo insieme contribuirà a valorizzare in modo significativo ...

Ultime Notizie dalla rete : via lavori Amendolara, al via lavori consolidamento edificio Scuola Media Cosenza Channel Mattarella riceve Conte: «Uscire dallo stato di incertezza»

Dopo le dimissioni delle ministre di Iv il segretario dem Nicola Zingaretti ha parlato di «errore gravissimo contro l'Italia». Dure le reazioni anche in casa M5s. «Credo che nessuno abbia compreso le ...

Lifting al ponte di Fertilia via il legno, ecco l’acciaio

Domani la firma con l’impresa, costo 642mila euro e sei mesi per ultimare Saranno ripristinate le passerelle e la pista ciclabile diverrà di nuovo agibile ...

