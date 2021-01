Al ristorante lei lo presenta come patrigno, lui la pesta e le uccide i figli (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’incredibile tragedia dettata dalla furia dell’uomo che non ha accettato di essere definito patrigno per i due figli della sua compagna. Bambini (Facebook)Una storia assurda, una tragedia incredibile che ha visto la morte di due bambini innocenti di 2 e 9 anni. Siamo in Ucraina e quello che è successo è qualcosa di assolutamente disumano, difficilmente riscontrabile, per violenza e furia omicida. Un uomo ed una donna, si conoscono in chat, lei arriva da due separazioni, rapporti che le hanno dato due figli. Incontra lui, Vasil Tsekh, 30 anni. Colpita dalle sue parole, forse dai suoi atteggiamenti, le promette una vita meravigliosa insieme, una storia d’amore in grande stile. Cosi lei, Lyudmila Strelchuck 35, si fida di quell’uomo, e vuole che conosca i suoi figli, e che loro conoscano l’uomo che sta ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’incredibile tragedia dettata dalla furia dell’uomo che non ha accettato di essere definitoper i duedella sua compagna. Bambini (Facebook)Una storia assurda, una tragedia incredibile che ha visto la morte di due bambini innocenti di 2 e 9 anni. Siamo in Ucraina e quello che è successo è qualcosa di assolutamente disumano, difficilmente riscontrabile, per violenza e furia omicida. Un uomo ed una donna, si conoscono in chat, lei arriva da due separazioni, rapporti che le hanno dato due. Incontra lui, Vasil Tsekh, 30 anni. Colpita dalle sue parole, forse dai suoi atteggiamenti, le promette una vita meravigliosa insieme, una storia d’amore in grande stile. Cosi lei, Lyudmila Strelchuck 35, si fida di quell’uomo, e vuole che conosca i suoi, e che loro conoscano l’uomo che sta ...

