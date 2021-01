Adriano Urso, il pianista jazz morto mentre faceva il rider dopo aver perso il lavoro causa Covid (Di giovedì 14 gennaio 2021) È triste sapere che uno stimato pianista della scena jazz italiana abbia dovuto mettere da parte il proprio talento e arrendersi alla grave crisi pandemica che ha messo in ginocchio l’economia del Paese. Adriano Urso è morto a 41 anni, stroncato da un infarto. Aveva perso il lavoro da pianista jazz per la chiusura dei locali causa Covid, ha avuto il malore fatale nella serata di domenica 10 gennaio, a Roma, mentre effettuava una consegna a domicilio durante il turno del nuovo incarico di rider che aveva trovato in questi mesi. Stava provando a fare ripartire la sua auto d’epoca con a bordo la consegna di JustEat, tra le leader app di consegne pasti a domicilio, quando ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) È triste sapere che uno stimatodella scenaitaliana abbia dovuto mettere da parte il proprio talento e arrendersi alla grave crisi pandemica che ha messo in ginocchio l’economia del Paese.a 41 anni, stroncato da un infarto. Avevaildaper la chiusura dei locali, ha avuto il malore fatale nella serata di domenica 10 gennaio, a Roma,effettuava una consegna a domicilio durante il turno del nuovo incarico diche aveva trovato in questi mesi. Stava provando a fare ripartire la sua auto d’epoca con a bordo la consegna di JustEat, tra le leader app di consegne pasti a domicilio, quando ...

