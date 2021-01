Addio Giuseppe Turani, se ne va un pezzo del giornalismo economico (Di giovedì 14 gennaio 2021) La scomparsa di Giuseppe Turani è l’occasione per far riflettere persone che hanno lavorato a lungo con lui, come sono stato io, ma anche i lettori, sulle caratteristiche della sua cifra stilistica con lo scopo di analizzare la “lezione” giornalistica, se ve n’è una, che si può trarre dal suo modo di scrivere. La prima cosa che mi colpì quando entrai in contatto con lui era la facilità con cui scriveva. Se il giornale doveva chiudere alle 20, e noi sudavamo freddo perché erano già le 18 e avevamo davanti a noi due pagine bianche, lui riusciva in un’ora a buttar giù di getto un intero paginone, roba da 300 righe. Nessuno di noi capiva come si potesse scrivere di finanza, una materia spesso intricata e complessa, a volte per iniziati, in maniera così rapida. Ma questo è un aspetto secondario, tutto sommato. L’elemento di vera novità era l’uso di una ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) La scomparsa diè l’occasione per far riflettere persone che hanno lavorato a lungo con lui, come sono stato io, ma anche i lettori, sulle caratteristiche della sua cifra stilistica con lo scopo di analizzare la “lezione” giornalistica, se ve n’è una, che si può trarre dal suo modo di scrivere. La prima cosa che mi colpì quando entrai in contatto con lui era la facilità con cui scriveva. Se il giornale doveva chiudere alle 20, e noi sudavamo freddo perché erano già le 18 e avevamo davanti a noi due pagine bianche, lui riusciva in un’ora a buttar giù di getto un intero paginone, roba da 300 righe. Nessuno di noi capiva come si potesse scrivere di finanza, una materia spesso intricata e complessa, a volte per iniziati, in maniera così rapida. Ma questo è un aspetto secondario, tutto sommato. L’elemento di vera novità era l’uso di una ...

Chiarezza e semplicità nella scrittura e capacità di raccontare storie - così ben mescolati in lui, sono il vero portato della sua cifra stilistica ...

