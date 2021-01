Aci e Città dei Motori Anci, intesa per il turismo sostenibile (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Promuovere e rilAnciare un turismo Motoristico sempre più ricco, informato e consapevole delle straordinarie ricchezze del Belpaese, coniugandolo a una mobilità sempre più sicura, responsabile e sostenibile. E' questo, in estrema sintesi, il senso del protocollo firmato questa mattina, in video collegamento tra il Comune di Maranello e la sede nazionale dell'Automobile Club d'Italia a Roma, da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente dell'Associazione Città dei Motori dell'Anci (30 Comuni di 12 Regioni, con territori a forte vocazione Motoristica, per produzione, sport o cultura), Giuseppina Fusco, vicepresidente dell'Aci, e Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci e di Aci Storico. Il protocollo, triennale, prevede un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Promuovere e rilare unstico sempre più ricco, informato e consapevole delle straordinarie ricchezze del Belpaese, coniugandolo a una mobilità sempre più sicura, responsabile e. E' questo, in estrema sintesi, il senso del protocollo firmato questa mattina, in video collegamento tra il Comune di Maranello e la sede nazionale dell'Automobile Club d'Italia a Roma, da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente dell'Associazionedeidell'(30 Comuni di 12 Regioni, con territori a forte vocazionestica, per produzione, sport o cultura), Giuseppina Fusco, vicepresidente dell'Aci, e Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Aci e di Aci Storico. Il protocollo, triennale, prevede un ...

CorriereCitta : Aci e Città dei Motori Anci, intesa per il turismo sostenibile - Italpress : Aci e Città dei Motori Anci, intesa per il turismo sostenibile - EventsCongressi : RT @CittadeiMotori: Siglato protocollo di intesa tra Città dei Motori, @ACI_Italia e #ACIStorico. 'Insieme per rilanciare turismo motorist… - CittadeiMotori : Siglato protocollo di intesa tra Città dei Motori, @ACI_Italia e #ACIStorico. 'Insieme per rilanciare turismo moto… -

Ultime Notizie dalla rete : Aci Città Contributo a fondo perduto 2020: quando si può chiedere senza calo di fatturato LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi