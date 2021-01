A Bologna il 38% delle donne non si sente sicura la sera (Di giovedì 14 gennaio 2021) BOLOGNA – Sei donne su 10 (il 61,6%) a Bologna si sentono “abbastanza o molto” sicure nel tornare a casa da sole la sera. Per converso poco meno del 40% invece non lo è, e questo per via della “presenza di soggetti che aumentano la percezione del rischio” o la “reputazione di alcune zone della città (piazza Verdi-zona Università) o di alcuni quartieri (Bolognina-San Donato)”. È quanto emerge dal questionario dell’associazione Orlando, che a Bologna gestisce il Centro delle donne e che sarà uno degli strumenti principali usati per preparare l’Agenda politica delle donne per una città inclusiva 2021 in vista delle prossime elezioni amministrative. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) BOLOGNA – Sei donne su 10 (il 61,6%) a Bologna si sentono “abbastanza o molto” sicure nel tornare a casa da sole la sera. Per converso poco meno del 40% invece non lo è, e questo per via della “presenza di soggetti che aumentano la percezione del rischio” o la “reputazione di alcune zone della città (piazza Verdi-zona Università) o di alcuni quartieri (Bolognina-San Donato)”. È quanto emerge dal questionario dell’associazione Orlando, che a Bologna gestisce il Centro delle donne e che sarà uno degli strumenti principali usati per preparare l’Agenda politica delle donne per una città inclusiva 2021 in vista delle prossime elezioni amministrative.

rep_bologna : Gli appuntamenti di giovedì 14 gennaio a Bologna e on line: Jesse Jacobs [aggiornamento delle 07:38] - Jfollow_38 : RT @capuanogio: L'Asl #Napoli1 mette in isolamento tre calciatori #Empoli, l'allenatore Dionisi e un magazziniere. I cinque erano su un vol… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Pinar Karsiyaka 38-53 Champions League basket in DIRETTA: tanti errori a inizio ripresa -… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine veicolo contromano tra Svincolo Bologna San Lazzaro (Km 22,2) e A14 Svincolo Castel S.Piet… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Bologna San Lazzaro (Km 22,2) e A14 Svinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna 38% LIVE Virtus Bologna-Olimpia Lubiana 71-57, EuroCup basket in DIRETTA: le V-nere trionfano guidate da 25 punti di Belinelli OA Sport Il virus miete altre 22 vittime Ma contagi in lieve calo

Altri 205 casi di Coronavirus in città, di cui 77 con sintomi; un numero il lieve calo rispetto ai dati dei giorni scorsi, quando si era sempre superata quota 300 (se non addirittura 400) contagi al g ...

LIVE - Napoli-Empoli 2-1 (18' Di Lorenzo, 33' Bajrami, 38' Lozano): secondo tempo in corso

44' - Ammonito Olivieri per fallo su Demme. Gamba alta per l'attaccante dell'Empoli. 17.10 - L'Empoli FC sul proprio sito ufficiale comunica che i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello. Szymon ...

Altri 205 casi di Coronavirus in città, di cui 77 con sintomi; un numero il lieve calo rispetto ai dati dei giorni scorsi, quando si era sempre superata quota 300 (se non addirittura 400) contagi al g ...44' - Ammonito Olivieri per fallo su Demme. Gamba alta per l'attaccante dell'Empoli. 17.10 - L'Empoli FC sul proprio sito ufficiale comunica che i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello. Szymon ...