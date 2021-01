14 gennaio: COVID, 705 nuovi contagi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.969 tamponi molecolari sono stati rilevati 705 nuovi contagi ai quali si aggiungono 100 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 10,1%. Sono inoltre 1.804 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 480 nuovi casi (26,6%). I decessi registrati sono 23, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 e il 7 gennaio 2021. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 68 mentre quelli in altri reparti sono 668. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.006, con la seguente suddivisione territoriale: 495 a Trieste, 938 a Udine, 436 a Pordenone e 137 a Gorizia. I ... Leggi su udine20 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.969 tamponi molecolari sono stati rilevati 705ai quali si aggiungono 100 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 10,1%. Sono inoltre 1.804 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 480casi (26,6%). I decessi registrati sono 23, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 e il 72021. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 68 mentre quelli in altri reparti sono 668. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.006, con la seguente suddivisione territoriale: 495 a Trieste, 938 a Udine, 436 a Pordenone e 137 a Gorizia. I ...

vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Gennaio: Che succede ora. Ieri misure Covid e oggi lo scostamento per i rist… - LegaSalvini : PROTESTA CONTRO STRETTA ANTI COVID, RISTORATORI BLOCCANO AUTOSTRADA A1 TRA NAPOLI E CASERTA CONTRO LE ULTERIORI RES… - infoitinterno : Covid, bollettino Puglia 14 gennaio. 1524 nuovi positivi, 450 in provincia di Taranto - CorazzaEP : RT @PE_Italia: ?????? 18-21 gennaio: Plenaria al Parlamento europeo, in agenda: ?? Vaccini #COVID19 ?? Priorità della presidenza portoghese ??… -