1000 euro a 10 famiglie per i bambini nati il 1 gennaio 2021 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieci bambini nati il primo gennaio in provincia di Udine uguale 10mila euro, ovvero mille euro per ciascuna delle dieci famiglie. È in questa semplice equazione che si quantifica l’ammontare del Bonus Bebè di Capodanno stanziato da Confindustria Udine per dare un segnale di attenzione alla comunità e al territorio provinciale, supportando le famiglie dei bambini venuti alla luce il primo giorno del 2021. Del resto, il problema della denatalità rappresenta già oggi – a maggior ragione in prospettiva – una seria ipoteca sulla sostenibilità sociale ed economica del territorio. In Friuli Venezia Giulia, al primo gennaio 2020, il numero di residenti era pari a 1.211.357 unità, 4.180 in meno rispetto all’anno precedente ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dieciil primoin provincia di Udine uguale 10mila, ovvero milleper ciascuna delle dieci. È in questa semplice equazione che si quantifica l’ammontare del Bonus Bebè di Capodanno stanziato da Confindustria Udine per dare un segnale di attenzione alla comunità e al territorio provinciale, supportando ledeivenuti alla luce il primo giorno del. Del resto, il problema della denatalità rappresenta già oggi – a maggior ragione in prospettiva – una seria ipoteca sulla sostenibilità sociale ed economica del territorio. In Friuli Venezia Giulia, al primo2020, il numero di residenti era pari a 1.211.357 unità, 4.180 in meno rispetto all’anno precedente ...

ferrazza : La sedicente agenzia MP Adv millanta di poter far pubblicare un articolo su @wireditalia (e non solo) a fronte di 1… - edvyildiz : io mi metto nei panni della gente che si fa il culo da mattino a sera e prende uno stipendio misero di 1000 euro. n… - Pep9111 : RT @Pep9111: @Paolo_Bargiggia Certamente Paolo...molti parlano di mercato come se ne parlassi io che conto zero che sono un semplice tifoso… - mandarallo : @Entreri41 Io ho già preso quella da 1000 euro, sempre per mascherina all'aperto. Ovviamente contestata. Sfanculare… - sole24ore : Bonus edicole, dal 21 gennaio al 28 febbraio domande online per i 1.000 euro -

Ultime Notizie dalla rete : 1000 euro Bonus partite Iva da 1.000 euro nel Ristori 5: ecco a chi spetta Sky Tg24 Senigallia, truffatore seriale cerca di raggirare l’agenzia di onoranze funebri: denunciato

Credendo si trattasse di una situazione di emergenza, il responsabile delle onoranze funebri si era recato presso un ufficio Postale di Senigallia; all’atto della richiesta di compilazione dei dati an ...

Droga e soldi dentro casa: 46enne arrestato dai Carabinieri

I militari hanno rivenuto presso l'abitazione dell'uomo diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti.

Credendo si trattasse di una situazione di emergenza, il responsabile delle onoranze funebri si era recato presso un ufficio Postale di Senigallia; all’atto della richiesta di compilazione dei dati an ...I militari hanno rivenuto presso l'abitazione dell'uomo diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione e circa 1000 euro in contanti.