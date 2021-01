10 startup su cui scommette il Fondo nazionale innovazione (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Information Technology dovrebbe avvalersi anche di esperti in digital marketing Foto di startupStockPhotos da PixabayUna sinergia di investimento in grado di mobilitare 6,56 milioni di euro a beneficio di dieci startup: è il risultato dell’ultimo accordo pubblico-privato tra Cdp Venture capital ed LVenture Group, che favorirà l’innovazione digitale in vari settori, dalla moda all’edilizia, dalle assicurazioni al food delivery e non solo. Il coinvestimento si avvale di fondi pubblici per 2,46 milioni di euro e delle risorse provenienti dalla holding quotata sul Mta di Borsa Italiana (750mila euro), a cui si sono aggiunti diversi investitori professionali. L’operazione ha visto l’impiego del Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II, dotati complessivamente di 135 e 150 milioni di euro ciascuno, ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Information Technology dovrebbe avvalersi anche di esperti in digital marketing Foto diStockPhotos da PixabayUna sinergia di investimento in grado di mobilitare 6,56 milioni di euro a beneficio di dieci: è il risultato dell’ultimo accordo pubblico-privato tra Cdp Venture capital ed LVenture Group, che favorirà l’digitale in vari settori, dalla moda all’edilizia, dalle assicurazioni al food delivery e non solo. Il coinvestimento si avvale di fondi pubblici per 2,46 milioni di euro e delle risorse provenienti dalla holding quotata sul Mta di Borsa Italiana (750mila euro), a cui si sono aggiunti diversi investitori professionali. L’operazione ha visto l’impiego delAcceleratori e ilItalia Venture II, dotati complessivamente di 135 e 150 milioni di euro ciascuno, ...

Accordo con il gruppo LVenture. L'alleanza potrà mobilitare fino a 6,5 milioni per sostenere nuove imprese, dall'ecommerce al settore dell'ospitalità ...

