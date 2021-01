Zone rosse, Sileri: 'Il criterio dei 250 casi per 100mila persone è sbagliato' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pierpaolo Sileri , medico ed esponente del M5S nonché sottosegretario alla Salute, si fa portavoce di istanze più 'aperturiste': ' Il criterio dei 250 casi ogni 100mila abitanti per stabilire le Zone ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Pierpaolo, medico ed esponente del M5S nonché sottosegretario alla Salute, si fa portavoce di istanze più 'aperturiste': ' Ildei 250ogniabitanti per stabilire le...

MinLavoro : #COVID19 Congedo straordinario per genitori con figli in DAD nelle “zone rosse” o con disabilità grave: pubblicata… - LegaSalvini : COVID, I DATI CHE INCHIODANO IL GOVERNO. IL SISTEMA DEI COLORI NON FUNZIONA - Lella2021 : Guarda 'Immigrati, le zone rosse di paura' su Mediaset Play - ilmandaloriano : Ma questo bluff delle mascherine all'aperto non doveva essere momemtaneo e solo per zone rosse? A prescindere che n… - BenincasaGiada : RT @TagliabueIrene: Circolare @INPS_it 2/2021 regolamenta fruizione di congedi straordinari per #genitori lavoratori dipendenti che abbiano… -