Zona bianca (ovvero tutto aperto) col nuovo Dpcm: quando potrebbe arrivarci la Lombardia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La situazione epidemiologica dal covid-19, soprattutto in Lombardia , è in pericolosa fase espansiva e non è il momento di abbassare la guardia. Per questo, a partire dal 18 gennaio, in Lombardia ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La situazione epidemiologica dal covid-19, sopratin, è in pericolosa fase espansiva e non è il momento di abbassare la guardia. Per questo, a partire dal 18 gennaio, in...

MediasetTgcom24 : Covid: confermato il coprifuoco alle 22, arriva la 'zona bianca' #Coronavirusitalia - rtl1025 : ?? Al termine della riunione con i capi delegazione per l'elaborazione di un nuovo #Dpcm, il premier #Conte conferma… - whatasolosoul : RT @nounivetipls: Secondo me alla fine scopriremo che la zona bianca non è un luogo fisico, ma qualcosa che dobbiamo cercare dentro noi ste… - Andrea20277264 : Mi sento che la Liguria da lunedì sarà in zona bianca, sempre che @GiuseppeConteIT non si inventi parametri diversi… - keengin : La zona bianca come il 10 ai compiti di inglese del liceo: lo facevo, lo consegnavo, nessun errore nessuna correzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca Una mappa a quattro colori, ma per ora nessuna regione può ambire alla zona bianca la Repubblica Nuovo DPCM dal 16 gennaio: stop all'asporto dai bar dalle 18 e agli spostamenti tra regioni

3' di lettura 13/01/2021 - Il Ministro alla Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 16 gennaio e che sarà firmato nei prossimi giorni. Il nuovo provve ...

Nuovo Dpcm 16 gennaio: regole e deroghe su visite a parenti e amici e seconde case

La decisione finale sarà presa giovedì 14, dopo la riunione con i presidenti delle Regioni. Ma la messa a punto del nuovo Dpcm — le cui norme entreranno in vigore il 16 gennaio — è già in fase avanzat ...

3' di lettura 13/01/2021 - Il Ministro alla Salute Roberto Speranza ha illustrato alla Camera il nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 16 gennaio e che sarà firmato nei prossimi giorni. Il nuovo provve ...La decisione finale sarà presa giovedì 14, dopo la riunione con i presidenti delle Regioni. Ma la messa a punto del nuovo Dpcm — le cui norme entreranno in vigore il 16 gennaio — è già in fase avanzat ...