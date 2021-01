Zona bianca: come sarà la quarta area annunciata dal ministro Speranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il responsabile della Salute alla Camera: 'Potrà scattare con livelli epidemiologici molto bassi'. Ecco gli attuali parametri delle regioni e chi potrà finirci Leggi su today (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il responsabile della Salute alla Camera: 'Potrà scattare con livelli epidemiologici molto bassi'. Ecco gli attuali parametri delle regioni e chi potrà finirci

