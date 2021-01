Zendaya vicina alla doppietta Emmy-Oscar? Il merito sarebbe dei “no ai ruoli utili solo agli uomini”

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chenon sia più quella di Disney Channel è chiaro ormai da un pezzo, ma un recente profilo su GQ ha rivelato che la crescita della giovane interprete non èanagrafica, ma anche frutto di un’eccellente lungimiranza. Dopo la straordinaria prova offerta nella prima stagione di Euphoria – come anche nel primo episodio ponte trasmesso alcune settimane fa –ha collezionato offerte su offerte per nuovicinematografici, ai quali però ha ammesso di aver rifilato una lunga sfilza di no. Il motivo? Personaggi troppo unidimensionali o concepiticome stampella per protagonisti maschili. Non è che ci fossero sempre delle pessime sceneggiature, ha spiegato.che molto spesso ifemminili che mi venivano proposti, beh, avrei potuto ...