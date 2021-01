Zaki, domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La data dell'per ildi Patrick Georgeè stata fissata per17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua ...

pointle98419099 : RT @Ansa_ER: Domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione di Zaki. Attivisti, continuiamo a chiedere il suo rilascio incondiziona… - Ansa_ER : Domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione di Zaki. Attivisti, continuiamo a chiedere il suo rilascio i… - SalvaCostanzo : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - cavramingo : RT @FreePatrick3: La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: domenica 17 gennaio, davanti… - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Zaki, domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione #Zaki -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki domenica Zaki, domenica nuova udienza per rinnovo detenzione Rai News Zaki, domenica nuova udienza per il rinnovo della detenzione

La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua liberaz ...

Zaki, domenica nuova udienza per rinnovo detenzione

La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua libera ...

La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua liberaz ...La data dell'udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick George Zaki è stata fissata: per domenica 17 gennaio, davanti al Tribunale penale. Lo annuncia la rete degli attivisti per la sua libera ...