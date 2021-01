Yves Saint Laurent film stasera in tv 13 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è ilin tv mercoledì 132021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 27 marzo 2014 GENERE: Biografico, Drammatico ANNO: 2014 REGIA: Jalil Lespert: Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura Smet, Marie De Villepin, Nikolai Kinski, Ruben Alves, Adeline D’Hermy, Marianne Basler, Xavier Lafitte, Jean-Édouard Bodziak DURATA: 101 ...