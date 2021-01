YouTube sospende il canale di Trump per una settimana (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente Donald Trump deve affrontare una nuova sospensione dai social media dopo l’assalto al Campidoglio per opera dei suoi sostenitori. YouTube ha infatti annunciato che sospende il canale di Donald Trump per una settimana. Trump non potrà pubblicare video o live streaming. Perché YouTube sospende il canale di Trump? Nuove restrizioni per Donald Trump su Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il presidente Donalddeve affrontare una nuova sospensione dai social media dopo l’assalto al Campidoglio per opera dei suoi sostenitori.ha infatti annunciato cheildi Donaldper unanon potrà pubblicare video o live streaming. Perchéildi? Nuove restrizioni per Donaldsu

