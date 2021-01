“Yellow Submarine”, il decimo album dei Beatles (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Yellow Submarine, pubblicato il 13 gennaio 1969, è il decimo album dei Fab Four ed è senza dubbio un disco “spartiacque”, in quanto stabilisce un passaggio fondamentale nella carriera dei Beatles: i quattro passeranno dai touring years alla sperimentazione in studio. L’album, successo enorme che perdura tutt’oggi, ha dato il via a un progetto cinematografico, con il quale si è creata la pellicola d’animazione intitolata appunto “Yellow Submarine”. La colonna sonora, naturalmente, è formata dalle canzoni scritte dai Beatles, comprese tutte quelle che troviamo nell’album. L’album Il lato A dell’album include sei brani scritti e composti dai magici Fab Four, dei quali quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021), pubblicato il 13 gennaio 1969, è ildei Fab Four ed è senza dubbio un disco “spartiacque”, in quanto stabilisce un passaggio fondamentale nella carriera dei: i quattro passeranno dai touring years alla sperimentazione in studio. L’, successo enorme che perdura tutt’oggi, ha dato il via a un progetto cinematografico, con il quale si è creata la pellicola d’animazione intitolata appunto “”. La colonna sonora, naturalmente, è formata dalle canzoni scritte dai, comprese tutte quelle che troviamo nell’. L’Il lato A dell’include sei brani scritti e composti dai magici Fab Four, dei quali quattro ...

Novizio60 : On This Day 1969 ?? Esce l'album 'Yellow submarine' con le canzoni dal film d'animazione ispirato dai @thebeatles ??… - laberty95 : La vicina sta di nuovo suonando il flauto oggi è il giorno di Yellow submarine, io sono brasata per cui IN DE TAUUU… - paolosaletti1 : @Sejev9 Fandango... Honki Tonki man... c'era una volta in Ametica... il padrino... Braveheart... Dragonhearth...… -

Ultime Notizie dalla rete : Yellow Submarine "Yellow Submarine", la (mezza) colonna sonora dei Beatles ImpattoSonoro “Yellow Submarine”, la (mezza) colonna sonora dei Beatles

Per quel che mi riguarda scrivere dei Beatles è sempre piacevole e esaltante. Anche quando si parla di album minori come “Yellow Submarine“. Ma i Beatles non hanno fatto solo grandi album? Quasi sempr ...

“Yellow Submarine”, il decimo album dei Beatles

Yellow Submarine è il decimo album dei Beatles. Un successo incredibile che ha garantito alle tracce del disco una fama a livello mondiale.

Per quel che mi riguarda scrivere dei Beatles è sempre piacevole e esaltante. Anche quando si parla di album minori come “Yellow Submarine“. Ma i Beatles non hanno fatto solo grandi album? Quasi sempr ...Yellow Submarine è il decimo album dei Beatles. Un successo incredibile che ha garantito alle tracce del disco una fama a livello mondiale.