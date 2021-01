Yara Gambirasio, Cassazione accoglie il ricorso dei legali di Bossetti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il caso della morte di Yara Gambirasio a una clamorosa svolta, la Cassazione accoglie il ricorso dei legali di Bossetti. Un clamoroso colpo di scena nel caso della morte di Yara Gambirasio, la ragazzina scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. Sono passati oltre dieci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il caso della morte dia una clamorosa svolta, laildeidi. Un clamoroso colpo di scena nel caso della morte di, la ragazzina scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. Sono passati oltre dieci L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

donvitorap : Ma bassetti di yara gambirasio è parente di bassetti dottore?no è perché sono davvero brutti e ridicoli i cognomi i… - morry74 : Il caso Yara Gambirasio, la Cassazione accoglie il ricorso di Bossetti sull'esame dei reperti - RADIOBRUNO1 : La Cassazione ha accolto le richieste della difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio… - serenel14278447 : Caso Yara Gambirasio, la Cassazione accoglie il ricorso di Bossetti sull'esame dei reperti - Virus1979C : Caso Yara Gambirasio, la Cassazione accoglie il ricorso di Bossetti sull'esame dei reperti -