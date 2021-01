Xbox | PlayStation e non solo | grandi acquisizioni in arrivo? ' Gira parecchio denaro | ci sono molte offerte'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giornalista e insider di Microsoft, Brad Sams, ha accennato a variedi studi in corso. Nel novembre dello scorso anno, Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire Zenimax e Bethesda, ma sembra che potrebbero esserci altreda annunciare nel prossimo futuro, poiché Sams ha scritto su Twitter che attualmente cimolti soldi che scorrono tra le società e alcune avrebbero ricevuto più. Anche se questo non significa necessariamente che Microsoft stia acquisendo ancora più studi di sviluppo, voci recenti suggeriscono che sia proprio così. D'altra parte, il publisher Take-Two Interactive ha anche dichiarato che sarebbe disponibile all'acquisto di studi aggiuntivi. Leggi altro...

Possibili grandi acquisizioni per Xbox, PlayStation e non solo: 'Gira parecchio denaro, ci sono molte offerte' secondo un insider di Microsoft.