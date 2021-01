Whirlpool | operai a Palazzo Chigi | Bersani riceve il calendario “Sulla nostra pelle”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – “Se Maometto non va alla montagna. La montagna arriverà” cantava Pino Daniele nel brano “Gente di frontiera” del lontano 2001. Oggi così a portare la “Montagna” che per l’occasione si tramuta in “dignità lavorativa”, sono stati direttamente tredello stabilimentodi Napoli Est. Partiti all’alba dalla “frontiera” della periferia orientale, sono giunti intorno alle 10 di questa mattina all’esterno di. Con l’obiettivo di portare in dono una copia del loro” ai politici che negli anni sono stati chiamati in causa per salvare lo storico stabilimento di via Argine a Ponticelli. Chiuso dallo scorso 31 ottobre in piena pandemia, senza neanche valide ragioni di ...