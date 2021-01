Vuelta a España 2021, Giulio Ciccone sarà il capitano della Trek-Segafredo. Sarà il nuovo italiano per le corse a tappe? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un 2020 da dimenticare, come spesso dichiarato, a causa soprattutto della positività al Covid-19 arrivata ad agosto che è andata a sconvolgere tutta la stagione. Giulio Ciccone però non si è mai arreso ed è pronto a ripartire ancora con più stimoli rispetto al passato: quest’annata potrebbe essere fondamentale per il salto di qualità definitivo dell’abruzzese. Ad aumentare le aspettative sul 26enne nativo di Chieti è proprio la sua squadra, la Trek-Segafredo. La compagine statunitense di matrice italiana ha infatti deciso il programma dei propri corridori, assegnandogli il ruolo di capitano per la prossima Vuelta a España 2021. In carriera Ciccone si è sempre dedicato ai Grandi Giri andando a caccia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un 2020 da dimenticare, come spesso dichiarato, a causa soprattuttopositività al Covid-19 arrivata ad agosto che è andata a sconvolgere tutta la stagione.però non si è mai arreso ed è pronto a ripartire ancora con più stimoli rispetto al passato: quest’annata potrebbe essere fondamentale per il salto di qualità definitivo dell’abruzzese. Ad aumentare le aspettative sul 26enne nativo di Chieti è proprio la sua squadra, la. La compagine statunitense di matrice italiana ha infatti deciso il programma dei propri corridori, assegnandogli il ruolo diper la prossima. In carrierasi è sempre dedicato ai Grandi Giri andando a caccia di ...

