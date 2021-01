Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha finalizzato l’apertura di una linea di credito revolving legata alla sostenibilità per 1,3 miliardi di euro, andando così a rinnovare la linea di credito già aperta nel 2017 e non utilizzata di pari importo. Il rinnovo della linea di credito è chiaramente legato ai piani di sostenibilità di Volvo Cars: a conferma dell’ambizione della Casa automobilistica di diventare una società a impatto zero sul clima entro il 2040, i margini di interesse relativi all’agevolazione creditizia sono legati ai progressi di Volvo Cars nella riduzione delle sue emissioni di carbonio.La linea di credito è garantita da un gruppo di primarie ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) –Cars ha finalizzato l’apertura di unadirevolving legata allaper 1,3di euro, andando così a rinnovare ladigià aperta nel 2017 e non utilizzata di pari importo. Il rinnovo delladiè chiaramente legato ai piani didiCars: a conferma dell’ambizione della Casa automobilistica di diventare una società a impatto zero sul clima entro il 2040, i margini di interesse relativi all’agevolazione creditizia sono legati ai progressi diCars nella riduzione delle sue emissioni di carbonio.Ladiè garantita da un gruppo di primarie ...

Notiziedi_it : Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità - Italpress : Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità - ABMnewscom : Volvo Cars firma l’accordo per una linea di credito rotativa per la sostenibilità da 1,3 miliardi di euro… - _doc_ALE_ : @sergiodis63 @Franz6081 @TreninoBlu @TplRoma Sul 709 sono stati avvistati anche bus di linea, in particolare un Vol… -

Ultime Notizie dalla rete : Volvo linea Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità Agenzia di stampa Italpress Italpress Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha finalizzato l’apertura di una linea di credito revolving legata alla sostenibilità per 1,3 miliardi di euro, andando così a rinnovare la linea di credito già aperta ne ...

La città ecologica, il sogno di Volvo

ROMA - Una città verde, ecologica, a impatto ambientale pari allo zero. Un’utopia da film sul futuro, che però potrebbe diventare reale grazie all’amministrazione di Göteborg e all’impegno di Volvo Ca ...

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha finalizzato l’apertura di una linea di credito revolving legata alla sostenibilità per 1,3 miliardi di euro, andando così a rinnovare la linea di credito già aperta ne ...ROMA - Una città verde, ecologica, a impatto ambientale pari allo zero. Un’utopia da film sul futuro, che però potrebbe diventare reale grazie all’amministrazione di Göteborg e all’impegno di Volvo Ca ...