Volumizzanti labbra per una bocca alla Chiara Ferragni

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Chiara Ferragni, Jennifer Lopez, Kim Kardashian… le star condividono un segreto beauty per sfoggiare labbra piene e dal volume massimo. Con il trucco, ma senza l’inganno della medicina estetica, il risultato è naturale ed è facilmente replicabile.

Vanity Fair.it

Lip liners e gloss brillanti sono la soluzione make-up per riempire e far sembrare le labbra più carnose. Le star insegnano ...Un tempo, i trattamenti estetici (anche detti "ritocchini) venivano spesso taciuti, quasi fosse una colpa e un disonore, decidere di investire in simili trattamenti di bellezza. Nel 2021, invece, lo s ...