Volley femminile | Serie A1 | Conegliano strapazza Scandicci | Pantere imbattibili Monza | 9 vittorie di fila!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi si sono giocati tre recuperi dellaA1 dinon fa sconti, si conferma imbattibile anche nel big match controe trionfa con un sonoro 3-0 (25-22; 25-20; 25-15). Lehanno tentennato soltanto nel primo set, poi hanno giganteggiato in lungo e in largo schiacciando le toscane. Le ultime Campionesse d’Italia proseguono nella loro cavalcata incontrastata: 17in altrettanti incontri disputati, primo posto in classifica a punteggio pieno, +8 su Novara a parità di incontri disputati. Prestazione di lusso da parte dell’opposto Paola Egonu (17 punti, 2 aces) e della schiacciatrice Miriam Sylla (15), doppia cifra anche per Bozana Butigan (10) contro le padrone di casa guidate da Megan Courtney ed Elitsa Vasileva (10 ...