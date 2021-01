VIDEO Fiorentina-Inter 1-2 d t s | Highlights | gol e sintesi | Lukaku decisivo allo scadere dei supplementari Inter ai quarti di Coppa Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’ha sconfitto laper 2-1 dopo i tempinegli ottavi di finale della2021 di calcio. I nerazzurri si sono impostiStadio Franchi, grazie a un gol di Romelu, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1 (botta e risposta tra Vidal su rigore e Kouame). L’affronterà il Milan aidi finale in uno spettacolare derby milanese che metterà in palio i pass per le semifinali. I nerazzurri sono passati in vantaggio al 38? su calcio di rigore: Terracciano atterra Alexis Sanchez, Vidal si presenta sul dischetto e porta avanti i meneghini. I viola hanno pareggiato al 57? pareggia grazie a un ...